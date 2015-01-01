पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग:लॉक डाउन के बाद से ही नहीं जुड़ रहे राशन कार्ड में नाम

ढहरिया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल से राशन कार्ड में शुद्धिकरण व नये नाम जुड़वाने का लिंक 9 माह से बंद कर रखा है। लोग राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए ई मित्र केन्द्रों के चक्कर लगा रहे है। जिससे लोग परेशान है।

वहीं उन्हें नये सदस्य का नाम नहीं जुड़ पाने से राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ रहा है। इसके अभाव में कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जुड़वाने का पोर्टल लॉक डाउन से बंद चल रहा है। लोग राशन कार्ड में सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए ई मित्र केन्द्रों के 9 माह से चक्कर लगा रहे है। ई मित्र ऑपरेटरों द्वारा पोर्टल बंद होने की जानकारी दी जाती है। जबकि उसी पोर्टल पर नाम हटाने की प्रक्रिया चालू है। लोग के नाम नहीं जुड़ने से लोगों को कई योजनाओं के कार्य अटके हुए है। जैसे जाति व मूल निवास तथा आधार कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड में व्यक्ति का नाम होना अनिवार्य है। ऐसे में नाम नहीं हो ने से उनके कार्य नहीं हो पा रहे है।

नवविवाहित महिला का उसी पोर्टल से पीहर के राशन कार्ड में से नाम तो हट गया, लेकिन ससुराल में नाम नहीं जुड़ पा रहा है। जिससे वर्तमान में उनका कही भी नाम नहीं है। जिससे आगे प्रक्रिया रुखी हुई है। खाद्य विभाग के पोर्टल से नाम जुड़वाने का लिंक हटा देने से लोग परेशान है। वहीं लोगों को ने सदस्य का नाम राशन कार्ड में नाम नहीं होने से उसे राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ रहा है। इस तरह से कई सरकारी योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें