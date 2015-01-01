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बाजारों में रौनक:बाजारों में रौनक, दुकानें सजी

करौली40 मिनट पहले
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दीपावी के पांच दिवसीय त्योहार का आगाज शुक्रवार को धनतेरस से होगा। गुरुवार शाम से ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। दुकानदारों ने भी अलग-अलग प्रलोभन देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है।गुरुवार शाम शहर की कई प्रमुख बिल्डिंगें रोशनी से रोशन हो गई। सोने-चांदी के आभूषणों, बर्तनों की लोग जमकर खरीदारी करेंगे। सर्राफा संघ के अध्यक्ष गोविंद सर्राफ ने बताया कि दीपावली को लेकर पुराना कलदार ₹750 का, सर्राफा कमेटी का 10 ग्राम का सिक्का ₹650 का, 5 ग्राम चांदी का सिक्का ₹325 का, 10 ग्राम सोने का सिक्का ₹52500 का, 50 ग्राम चांदी का सिक्का 3250 रुपए का एवं 100 ग्राम चांदी का सिक्का ₹6500 का बिकेगा। इस बार बाजारों में कलदार की डिमांड भी अधिक है। दीपावली के उत्सव पर प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 2000 रुपए कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्कूटर एवं मोटरसाइकिल की खरीद पर विशेष छूट के ऑफर निकाले गए हैं। होडा मोटरसाइकिल पर विशेष ऑफर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी अलग-अलग ऑफर निकालकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर विशेष छूट एवं नए-नए ऑफर चला कर ग्राहकों को लुभा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर विशेष छूट इस बार दी गई है। यहां तक की फास्ट फूड कॉर्नर पर भी दीपावली के त्योहारों को देखते हुए विशेष छूट ऑफर लागू किए गए हैं। दुकानदारों को भी इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है।

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