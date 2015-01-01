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सफाई अभियान:वेतन के लिए सफाई कर्मचारी फिर हड़ताल पर, आयुक्त ने रात में कराई शहर की सफाई

करौलीएक घंटा पहले
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नगर परिषद क्षेत्र करौली के लोगों को इन दिनों गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वे अपना एचओडी सत्यापन नहीं करा रहे हैं जिससे उनकी तनख्वाह उनके खातों में जमा हो सके। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर आयुक्त की ओर से रात में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की मदद से शहर की सफाई कराई जा रही है।नगर परिषद क्षेत्र करौली के सफाई कर्मचारी शुक्रवार से एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारियों की ओर से 6 दिन पहले भी हड़ताल की गई थी। इसके बाद 4 दिन काम किया और वे शुक्रवार से फिर हड़ताल पर चले गए। जिससे शहर में गंदगी के ढेर तो लगे हुए हैं। आयुक्त नरसी मीणा शहर के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जेसीबी, ट्रैक्टर और ऑटो के माध्यम से कचरा प्वाइंटों से कचरा उठवा रहे हैं। शहर की सफाई कराने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की मदद से रात में सफाई करा रहे हैं।करौली नगर परिषद में 42 सफाई कर्मचारी पुराने समय से कार्य करते आ रहे हैं जिनकी बीटी राज्य सरकार की ओर से भेजी जाती है। 53 कर्मचारी वर्ष 2013 की भर्ती के हैं। इन सभी कर्मचारियों का अगस्त तक का वेतन नगर परिषद की ओर से किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों का नगर परिषद के माध्यम से एचडी सत्यापन होना आवश्यक है जिसके बाद ही कोष कार्यालय की ओर से बिल सॉफ्टवेयर में जनरेट होंगे और आगे की तनख्वाह कर्मचारियों को मिल सकेगी। 27 कर्मचारी वर्ष 2018 की भर्ती के हैं जिनका अभी फिक्सेशन नहीं हुआ है और उन्हें 3 महीने की तनख्वाह भी दी जा चुकी है।आयुक्त नरसी मीणा ने बताया ति स्थायी कर्मचारियों की अगस्त माह तक की सेलरी रिलीज कर दी गई है लेकिन कर्मचारियों की ओर से एचओडी सत्यापन नहीं कराने के कारण उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाई है। एचओडी सत्यापन होने के बाद आगे का वेतन मिल जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान भी संवेदक की ओर से कर दिया जाएगा। दीपावली त्योहार को देखते हुए सफाई कर्मचारी जनहित एवं परिषद के हित में काम पर वापस लौटे। परिषद की ओर से यही अपील है।

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