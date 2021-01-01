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करौली में लगी सेल:लॉक डाउन के बाद करौली में लगी सेल, खरीदार उमड़े

करौली4 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय पर लंबे लॉकडाउन काल के बाद कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित नसिया मैदान में करौली सेल बाजार लगा है। जिसमें खरीदारों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक खरीददार पहुंच रहे हैं। सेल में वूलन, गारमेंट्स, खुर्जा की स्पेशल क्रोकरी,होजरी, लुधियाना की स्पेशल कंबल व कश्मीरी शॉल आदि मिल रहे हैं। सेल में खाने-पीने की स्टाल भी लगाई गई है। जहां परिवार के सदस्य खरीददारी के साथ ही खाने का लुफ्त उठा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद कई माह बाद लगी सेल का लोगों में काफी आकर्षक देखने को मिल रहा है। बालाजी इवेंट कंपनी के संचालक सुनील कुमार ने बताया कि सेल में रेडीमेड गारमेंट्स, बच्चों के खिलौने, लेडीस वियर, जेंट्स केयर, ज्वेलरी,जर्सी, स्वेटर, जैकेट, जींस, जूते, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज स्कर्ट, पायजामा, बच्चों के कपड़े, लेडीस- जेंट्स पर्स, भुसावर के अचार, मुरब्बे, किचनवेयर,बीकानेरी सेव, नमकीन व पापड़ आदि सहित घरेलू सामान की संपूर्ण रेंज भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है।

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