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सौम्या गुर्जर प्रत्याशी घोषित:जयपुर ग्रेटर महापौर के लिए भाजपा से सौम्या गुर्जर प्रत्याशी घोषित

करौली2 घंटे पहले
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करौली जिला परिषद की पूर्व सदस्य एवं राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉ.सौम्या गुर्जर को जयपुर ग्रेटर नगर निगम से महापौर के लिए भाजपा की प्रत्याशी घोषित किए जाने पर करौली वासियों खुशी की लहर छा गई है। डॉक्टर सौम्या गुर्जर जयपुर ग्रेटर नगर निगम से वार्ड नंबर 87 से पार्षद चुनी गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर की सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व होने के कारण डॉक्टर सौम्या गुर्जर को भाजपा प्रत्याशी घोषित किया गया। सूचना पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और भाजपाई सहित कई संगठनों के सदस्य रमाकांत शर्मा, भूपराम शर्मा, कृष्णा गुलपारिया, सुमितभट्ट, सुनील मित्तल सहित कई लोगों ने प्रदेश भाजपा संगठन को बधाई प्रेषित की है।

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