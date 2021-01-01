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श्रमदान:शहीद दिवस पर स्काउट्स ने मोक्षधाम में किया श्रमदान

करौली7 घंटे पहले
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शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रदेशभर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस क्रम में जिला मुख्यालय पर स्काउट्स ने मोक्षधाम परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया। सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया की शहीद दिवस पर स्वतंत्र रोवर क्रू करौली के रोवर्स व कैलादेवी ओपन रेंजर टीम करौली कि रेंजर्स ने मोक्षधाम में श्रमदान कर परिसर को साफ सुथरा बनाया। उन्होंने बताया कि रोवर रेंजर दोपहर को मोक्षधाम परिसर पहुंचे और खरपतबार को हटाते हुए कचरे को जलाया, जिससे मोक्ष धाम परिसर साफ सुथरा नजर आया।

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