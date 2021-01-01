पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छात्राओं को जयपुरी जूती बांटी:एसडीएम ने 500 छात्राओं को जयपुरी जूती बांटी

करौली3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सूरौठ शिक्षक से एसडीएम बने गांव चौधरिया का नंगला निवासी लाखन सिंह गुर्जर ने कस्बे के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल में करीब 500 छात्राओं को जयपुरी जूती वितरित की। दरअसल जब गुर्जर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे aउस समय वे कस्बे के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रथम श्रेणीa शिक्षक पद पर कार्यरत थे। करीब 3 साल पहले गुर्जर ने स्कूल में पढ़ाई करवाते समय छात्राओं से वायदा किया था कि यदि उनका प्रशासनिक अधिकारी पद पर चयन हो जाता है तो वे स्कूल की सभी बच्चियों को जयपुर जूती वितरित करेंगे। गुर्जर वर्तमान में अलवर जिले के लक्ष्मणगढ उपखंड में एसडीएम पद पर कार्यरत हैं। एसडीएम गुर्जर ने विद्यालय से जुड़ी अपनी पुरानी यादें ताजा की। कार्यक्रम में लक्ष्मणगढ़ एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर के अलावा हिंडौन एसडीएम सुरेश चंद यादव, हिंडौन तहसीलदार महेंद्र मीणा, सूरौठ तहसीलदार मनीराम खींचड़, थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद जाटव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दयाल सोलंकी, सरपंच पिंकेश शर्मा, उप सरपंच श्याम सुंदर सैनी, भामाशाह राकेश मीणा, स्थानीय प्रधानाचार्य धर्म सिंह मीणा,भोपुर प्रधानाचार्य अंजू पांडेय विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य धर्म सिंह मीणा ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में प्रथम श्रेणी शिक्षक पद पर कार्य कर चुके वर्तमान लक्ष्मणगढ़ एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने 500 छात्राओं को जयपुरी जूती एवं भामाशाह राकेश मीणा ने 500 छात्राओं को जुर्राब डोनेट किए हैं। कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने सभी छात्राओं को जूती एवं जुर्राब भेंट किए। इस अवसर पर हिंडौन एसडीएम यादव ने कहा कि शिक्षा से ही समाज एवं देश का सर्वांगीण विकास संभव है। सभी छात्राएं शिक्षित बनकर देश की सच्ची नागरिक बने। एसडीएम ने कोरोना महामारी से बचाव हेतु सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता मोनिका गुप्ता ने किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser