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खातों से कटे रुपए, प्रदर्शन:सर्वर में तकनीकी खराबी, खातों से कटे रुपए, प्रदर्शन

करौली4 घंटे पहले
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  • पैसे वापस आने के आश्वासन पर शांत हुए ग्रामीण

पटोंदा कस्बे में स्थित एक बैंक के सर्वर में आई तकनीकी खराबी से बुधवार को पटोंदा सहित बैंक से जुड़े सैकड़ों खाताधारकों के पैसे कट जाने से हंगामा हो गया। 150 से 700 रुपए तक बैंक खाते से रुपए कटने का जब मैसेज लोगों के मोबाइल पर पहुंचा तो बैंक के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बैंक प्रबंधक ने लोगों से समझाइश कर कहा कि तकनीकी खराबी से रुपए कट गए होंगे और वापस खातों में आ जाएंगे। तब ग्रामीण शांत हुए।बैंक के बाहर प्रदर्शन में शामिल खाताधारकों ने बताया कि कस्बे में स्थित केनरा बैंक से पटोंदा सहित सनेट, कजानीपुर, खेड़ा, सनेटकापुरा, खेड़ी चांदला आदि गांवों के सैकड़ों खाताधारक जुड़े हुए हैं। बुधवार को चालू व बचत खातों में से 500 से अधिक ग्राहकों के मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आया तो लोगों में रोष व्याप्त हो गया। किसी के खाते से 142 रुपए कट गए तो किसी के खाते से 236 रुपए। यही नहीं किसी के खाते से 700 से एक हजार रुपए तक कट गए। बेवजह रुपयों की कटौती से काफी लोग बैंक में पहुंच गए और प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। शाखा प्रबंधक अनुराग जैन ने खाताधारकों को समझाइश करते हुए कहा कि तकनीकी खराबी से रुपए कट गए होंगे और वापस खाते में आ जाएंगे, इसके बाद ही ग्रामीण शांत हुए।312 आशा सहयोगिनियों की हड़ताल जारीहिंडौन सिटी(ग्रामीण)| विभिन्न मांगों को लेकर शहर व देहात क्षेत्र की 312 आशा सहयोगिनियों की हड़ताल जारी हैं। बुधवार को 22 वें दिन सैंकड़ों की संख्या में आशा सहयोगिनियों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त आशा सहयोगिनी संगठन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार को धरनेपर बैठी आशा सहयोगिनियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया।

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