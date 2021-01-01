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निलम्बन के आदेश:शेरपुर प्रिंसिपल ने डीजे पर किया डांस, 24 घंटे में ही निलम्बन के आदेश जारी

करौली5 घंटे पहले
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  • एपीओ आदेश निरस्त होकर पुनः पदस्थापित हुए थे

मुख्यमंत्री के आदेश पर एपीओ हुए शेरपुर के सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल रमेश डागुर को दोबारा पदस्थापित किए जाने पर बुधवार को ग्रामीणों ने स्वागत किया। करीब एक सप्ताह बाद ही उसी स्कूल में प्रिंसिपल लगने की खुशी में रमेश डागुर ने डीजे की धुन पर डांस कर ख़ुशी का इज़हार किया। इसे देखकर हर कोई अचंभित हो गया। उसी स्कूल में प्रिंसिपल लगने की खुशी में डांस करने वाले रमेश डागुर की खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकी। 24 घंटे में ही माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक सौरभ स्वामी ने निलम्बन के आदेश जारी कर दिए।

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