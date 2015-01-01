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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:खाद्य निरीक्षक टीम के आते ही दुकानें बंद कर भागे दुकानदार

करौली40 मिनट पहले
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम के बाजार में आने की सूचना मिलते ही किराने के दुकानदार दुकानों को बंद कर भाग गए। हालांकि टीम ने दो दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं। टीम की कार्रवाई से दुकानदारों ने दोपहर बाद तक टीम पर नजर रखी। जब टीम वापस कलेक्ट्रेट पहुंची, तब जाकर दुकानदारों ने दुकानें खोली। दीपावली पर टीम के इस प्रकार की कार्रवाई से दुकानदारों में टीम के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर 8 महीने से व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया और अब त्योहार पर टीम की कार्रवाई कोड में खाज बन रही है।

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