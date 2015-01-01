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दुकानें बंद कर भागे दुकानदार:खाद्य निरीक्षक की कार्रवाई से दुकानें बंद कर भागे दुकानदार

करौलीएक घंटा पहले
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जिला मुख्यालय पर खाद्य निरीक्षक टीम की ओर से शनिवार को सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। जिसके डर से शहर के अधिकांश दुकानदार दुकानें बंद कर चले गए।खाद्य निरीक्षक ने बताया कि शनिवार को पुराना ट्रक यूनियन चौराहा पर जयपुर किराना स्टोर से लाल मिर्च पाउडर, गुलाब बाग से बुलेट लाइफ तेल तथा साईं बाबा मिष्ठान भंडार से खीर मोहन का सैंपल लिया। पुरानी अनाज मंडी से राजेंद्र एंड संस के यहां से सुपर महान घी का सैंपल लिया गया। सैंपल को जांच के लिए अलवर लैब में भिजवा दिया गया है। खाद्य निरीक्षक की सैंपलिंग की कार्रवाई को देखते हुए शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर चले गए।

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