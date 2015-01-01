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धोखाधड़ी:इंटरनेट चालू कराने के नाम पर 800 रुपए में बिक रही सिम, 3 हिरासत में

करौली5 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर जिले में पिछले 7 दिन से इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से ठप पड़ी है ऐसे में कुछ मोबाइल दुकानदार 100 की सिम को 800 में बेचकर इंटरनेट चलाने का दावा कर रहे हैं। जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है।जानकारी के अनुसार जिले में विगत 7 दिन से इंटरनेट सेवा पूर्णरूपेण ठप पड़ी है। जिसके चलते अब बंद पड़ी इंटरनेट सेवा का असर लोगों की आम जिंदगी पर भी दिखने लगा है।ऐसे में कुछ दुकानदार विभिन्न ऐप के माध्यम से इंटरनेट सेवा को चलाने का दावा करते हुए लोगों को 100 की सिम को 800 तक में बेच रहे हैं।पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा को शिकायत मिलने पर उन्होंने संबंधित थाना अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जिनसे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।

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