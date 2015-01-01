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तेल की बर्बादी:सिंघनिया : ट्रांसफार्मर में लीकेज, तेल की बर्बादी

करौली4 घंटे पहले
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33 केवी ग्रिड स्टेशन सिंघनिया में रखे ट्रांसफार्मर में लीकेज होने से तेल की बर्बादी होती नजर आ रही है, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुताबिक ग्रिड स्टेशन में रखें ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों से लीक हो गया है जिससे तेल निकल कर बर्बाद हो रहा है व ट्रांसफार्मर से तेल लीक नहीं रोका गया तो तेल कम हो जाने से ट्रांसफार्मर जल सकता है जिससे सरकार को लाखों का चूना लगने की संभावना बनी हुई है।

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