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सुड्‌डा दंगल:सुड्डा दंगल : राज करबौ कांगरेस पै आबे म्हारा भाई रे, धरना देवा में भाजपा शेर बताई रे

करौली3 घंटे पहले
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कस्बा शहर यहां सोसायटी के पास चल रहे सुड्‌डा दंगल में गायकों ने एक से बढ़कर एक धार्मिक व पौराणिक राजनैतिक कथाओं की रोचक प्रस्तुति दी। शहर में चल रहे दो दिवसीय सुडडा दंगल के समापन पर भीखाराम डेंडाबसेड़ी ( सिकराय) किशन सहाय नांदरी (टोडाभीम,) खुशीराम मंडावरा कुड़गांव (करौली ) की पार्टियाें ने भाग लिया। दंगल में खुशीराम मंडाबरा ने राज करबौ कांगरेस पे आवे म्हारा भाई रे, धरना देवा मे बीजेपी शेर बताई रे,,, दो ढाई साल लगा काजर टीकी फीकी पड़ जाएगी रे सत्ता बदलेगी बीजेपी बाहर निकी जावेगी रे की प्रस्तुति से देश की राजनीति की स्थिति बताई। दिल्ली मे जाड़ो मत मारे मोदीजी अन्न दाता कूं कितना करजा मे ले जाएगो भारत माता कूं आदि की प्रस्तुति दी तो श्राेता झूम उठे।

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