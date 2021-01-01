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बैठक:अग्रवाल समाज की तहसील स्तरीय बैठक

करौली3 घंटे पहले
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गढख़ेड़ा में अग्रवाल समाज की तहसीलस्तरीय बैठक में समाज में व्याप्त कुरूतियों को मिटाने व समाज सुधार पर चर्चा हुई। तहसील कार्यकारिणी का नवीन गठन किया गया। मुख्य अतिथि गंगापुरसिटी सभापति शिवरतन अग्रवाल, सवाईमाधोपुर अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष सुरेश गुटïटा, प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व जिला महामंत्री अशोक बजाज, जिला महामंत्री जयेश अग्रवाल ने कुल देवी मां लक्ष्मी देवी व कुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सभापति शिवरतन अग्रवाल ने कहा कि एकता से ही समाज का विकास संभव है। इसलिए सभी अग्रबंधुओं को एकजुट होकर समाज के लिए काम करना है ताकि समाज का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि समाज क ो अन्य समाजों की तरह जाग्रत होना की शिक्षा दी। साथ ही आगामी चुनावों में एकजुट होकर समाज के व्यक्ति को ही मत व समर्थन देने की बात कही। अग्रवाल समाज की तहसील स्तरीय कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। जिला मंत्री जयेश अग्रवाल ने बताया कि मिटठन बंसल को तहसील अध्यक्ष महामंत्री सुरेश गुप्ता नादौती, उपाध्यक्ष बजरंगलाल सेठ ढहरिया, सहमंत्री विशंभर गोयल, कोषाध्यक्ष गोरधनलाल गुप्ता पीलोदा वाले, संगठन मंत्री अशोक गुप्ता तालचिड़ा, प्रचार मंत्री बनवारी गोयल गुढ़ाचन्द्रजी को बनाया गया। कार्यकारी सदस्य जगदीश गुप्ता ढहरिया, विजय गोयल शहर, नीरज कुमार, विशंभर दयाल धौलेटा, बाबूलाल राजपुर को बनाया गया। चुनाव प्रभारी व प्रदेश कार्यकारी सदस्य अशोक बजाज ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई

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