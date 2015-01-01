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जायजा:एमपी सीमा से आने वाले बदमाशों पर रहेगी कड़ी नजर, एसपी ने अस्थल घाट पहुंचकर लिया जायजा

करौली4 घंटे पहले
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  • करणपुर थाने का किया निरीक्षण, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के दिए निर्देश

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने गुरुवार को पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण कर डगरिया के अस्थल घाट चंबल नदी पहुंचकर स्टीमर से राजस्थान सीमा के अस्तल, कैमोखरी, घूसई व मध्य प्रदेश सीमा के चंबल घाटो का जायजा लिया और थानाधिकारी कैलाश चन्द बैरवा से पुलिस थाने में क्षेत्र मे दर्ज होने वाले क्राइम के बारे मे जानकारी ली। उन्होंने पुलिस को रात्रि में अलग अलग स्थानों पर गश्त करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक व उपाधिक्षक का करणपुर सरपंच प्रतिनिधि केवल बैरवा व सुमेर शर्मा ने साफा पहनाकर स्वागत कियापुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी से कहा कि भामाशाहों की बैठक लेकर उनके जन सहयोग से चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे व पुलिस थाने में स्वागत कक्ष बनवाने के लिए प्रेरित करें। एसपी ने राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा मे होकर वह रही चंबल नदी का डंगरिया के अस्थल घाट चंबल नदी पहुंचकर स्टीमर मे बैठकर जायजा लिया और कहां कि एमपी सीमा से आने बाले बदमाशों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी वही थानाधिकारी से मध्य प्रदेश सीमा तट के पुलिस थानों के बारे मे जानकारी ली। इस दौरान कैलादेवी पुलिस उपाधिक्षक महावीर प्रसाद मीना भी साथ में थेएमपी में दबिश देने परआ जाते हैं दस्युमध्यप्रदेश मे जब दस्युओं पर दबिश पड़ती है तो राजस्थान की सीमा इलाके मे पनाह लेने के लिए आ जाते है। इस पर एसपी ने थानाधिकारी से कहां कि चंबल नदी तक गश्त करो और बदमाशों के रास्तों पर कड़ी निगरानी रखो। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ही करणपुर थानाधिकारी कैलाश चन्द बैरवा ने दो दिन पहले मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ चंबल नदी पर ही बैठक ली थी जिसमे दैनिक भास्कर ने बुधवार को ‘चंबल की सीमा लांघकर जाने बाले बदमाशों पर लगेगा अंकुश ‘शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। पुलिस अधीक्षक चंबल नदी पर पहुंचे तो मध्य प्रदेश की सीमा से राजस्थान की सीमा में स्टीमर में बैठकर आने वाले लोगों से पूछताछ की और उनसे कहा कि डरे नहीं निर्भीक होकर पुलिस का सहयोग करें।

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