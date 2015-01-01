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मानवता को शर्मसार करने वाली दो घटनाएं:जिला अस्पताल में 2 घंटे तक नहीं हुआ पोस्टमार्टमदुष्कर्म पीडि़ता का सात घंटे बाद हुआ मेडिकल

करौली15 मिनट पहले
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  • डॉक्टरों की लापरवाही और गैरमौजूदगी से आमजन हैरान

जिला अस्पताल में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। मृतका का दो घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सात घंटे तक एक दुष्कर्म पीडि़ता मेडिकल मुआयने के लिए मेडिकल ज्यूरिस्ट के चैंबर के बाहर चिकित्सक का इंतजार करती रही। आखिरकार मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर रास्ता जाम किया तो अस्पताल प्रशासन नींद से जागा। बाद में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन दुष्कर्म पीडि़ता का मेडिकल मुआयना 7 घंटे बाद तक नहीं हुआ। जिला अस्पताल बंद होने के बाद जब संभागीय आयुक्त अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे तो उन्होंने निर्देश दिए तब महिला का मेडिकल मुआयना कर दिया गया।

शव के साथ अस्पताल गेट पर प्रदर्शन

ग्राम पंचायत खूबनगर की कल्लापुर ढाणी की मुख्य सड़क के पास मीरा (45) पत्नी स्व. बाबु माली बकरी चरा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने महिला को टक्कर मार दी। जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। सरपंच रमेश चंद मीना मौके पर पहुंचे और सदर थाना पुलिस तथा लांगरा थाना पुलिस को मामले से अवगत कराया। परिजन एवं ग्रामीण महिला को निजी वाहन से जिला अस्पताल लाए। जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम की बात आई तो मेडिकल ज्यूरिस्ट ने पोस्टमार्टम के लिए शव को लांगरा ले जाने की बात कही। जिस पर गुस्साए परिजनों ने सरपंच रमेश मीना के नेतृत्व में शव को लेकर जिला अस्पताल के सामने जाम लगा दिया। लगभग 30 मिनट के जाम के बाद थानाधिकारी दिनेश मीना की समझाइश पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सरपंच रमेश मीना ने बताया महिला सदर थाना इलाके की रहने वाली है और घटना भी सदर थाना करौली इलाके की है। जिसके कारण मृतका का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में ही होना था लेकिन मेडिकल ज्यूरिस्ट को काफी समझाइश के बाद शव को लांगरा ले जाने की बात कही और पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया।

महिला चिकित्सक की राह ताकती पीड़िता और पुलिसकर्मी

इधर, महिला थाना करौली में पास के ही गांव की एक विवाहिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिस पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और गुरुवार सुबह महिला का मेडिकल मुआयना करने के लिए जिला अस्पताल करौली भेज दिया। जहां महिला थाना पुलिस ने पीएमओ को पत्र के माध्यम से महिला का मेडिकल मुआयना करने की बात कही। जिस पर पीएमओ ने मेडिकल ज्यूरिस्ट और एक अन्य महिला चिकित्सक का मेडिकल बोर्ड बनाकर मेडिकल मुआयना करने के निर्देश दिए। मेडिकल ज्यूरिस्ट के पास सुबह 10 बजे पहुंचने के बाद भी महिला का मेडिकल अन्य महिला चिकित्सक के नहीं आने के कारण नहीं हो सका और महिला पुलिसकर्मी के साथ शाम को 4 बजे तक मेडिकल मुआयने का इंतजार करती रही। 7 घंटे के इंतजार के बाद जब जिला अस्पताल में संभागीय आयुक्त डॉ. पी.सी. बैरवाल आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे तो अस्पताल की सीढिय़ों पर बैठी वृद्धा से कारण पूछा तो वृद्धा ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म होने की घटना और सुबह से मेडिकल नहीं होने की बात कही। जिस पर संभागीय आयुक्त के निर्देश पर अन्य महिला डॉक्टर को बुलाकर पीडि़ता का मेडिकल मुआयना किया गया।

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