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दंगल:पढ्या लिख्या की वैल्यू होगी कीमत होगी नौकर की...

करौली4 घंटे पहले
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कस्बा शहर कस्बा शहर के दंगल मे समापन पर गायकों ने शिक्षा व फैशन सहित धार्मिक व पौराणिक राजनैतिक कथाओं की रोचक प्रस्तुति देकर संमा बांधा। कस्बा शहर मे सोसायटी के पास दंगल मे एक से बढकर एक धार्मिक व पौराणिक कथाओं की रोचक प्रस्तुति दी लोगों को खूब हंसाया। शहर मे दो दिवसीय सुडडा दंगल के अंतिम दिन समापन पर भीखाराम डेंडाबसेड़ी (सिकराय)किशन सहाय नांदरी (टोडाभीम,) खुशीराम मंडावरा कुड़गांव (करौली ) की पार्टियां भाग ले रही है सुडडा के गायको मे किशनसहाय ने डूंगर ऊपर किला किले की शेरों वाली की ठाकुर रघुनाथ सिंह ने विजयी करवाई रे के साथ ही शिक्षा पर पढ्या लिख्या की बैल्यू होगी कीमत होगी नौकर की प्रस्तुति सुनाई व बेटा - बेटी में भेद मत करो इनको पढावो जरूरी मेरे भाई रे ,,,, की प्रस्तुति दी। दंगल मे खुशीराम मंडाबरा ने शिक्षा के ऊपर रोचक प्रस्तुति मे पढलोग्या तो काम आडो आवेगों ओर बेटा - बेटी को पढानो है मोबाइल पर सोंग सुने अब छोरा छोरी रे एक शरम नही आवरे की प्रस्तुति दी। वाहवाही लूटी लोगों को खूब हंसाया वही धार्मिक व पौराणिक व राजनैतिक व वंग्यात्मक कथाओं की रोचक प्रस्तुति देकर संमा बांध दिया।

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