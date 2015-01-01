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गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक छोड़ा:सरकार से इस बार सभी मांगें मनवाकर ही गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक छोड़ा, 259 घंटे बाद पटरी पर दौड़ी ट्रेनें

करौली40 मिनट पहले
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  • विजय बैसला ने समझौते का मसौदा पढ़कर सुनाया, आंदोलन खत्म, 13 दिन बाद इंटरनेट बहाल

हिंडौन सिटी गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समाप्त होने पर गुरुवार को 259 घंटे बाद पटरी पर जिंदगी लौट आई। किरोड़ी सिंह बैसला व विजय बैसला सहित अन्य गुर्जर प्रतिनिधिमंडल की बुधवार को सरकार से वार्ता पूरी हो गई थी। इसके बाद गुरुवार सुबह साढ़े 7 बजे गुर्जर नेता विजय सिंह बैसला व अन्य नेता पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और सरकार से समझौते का पत्र पढ़कर सुनाया। इसके बाद गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक से हट गए। रेल महकमे को जब ट्रैक से आंदोलनकारियों के हटने की जानकारी मिली तो तत्काल मरम्मत कार्य के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया। एक नवंबर को शाम 4 बजे से ही ट्रेनों का संचालन बंद था, जो कि 12 नवंबर को सुबह 11 बजे बाद शुरू हुआ। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि गुर्जर आंदोलन समाप्त होने के कारण प्रभावित रेल संचालन बहाल कर दिया गया है, जो ट्रेनें बदले हुए मार्ग पर चल रही थीं, उन्हें अब उनके मूल मार्ग पर चलाया जाएगा। आंदोलन समाप्त होने से 13 दिन बाद इंटरनेट सेवा शुरू हो गई।11 बजे निकाली ओएचई ट्रेनरेलवे अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के अप एवं डाउन ट्रैक के दुरुस्त होने की जानकारी इंजीनियरिंग विभाग की ओर से सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर दी गई। इसके बाद सुबह 11 बजे रेलवे के विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिजली लाइनों की जांच कर अपना कार्य पूरा कर दिया। ट्रैक से पहले ओएचई ट्रेन को निकाला गया। बाद में अमृतसर से मुंबई जाने वाली स्वर्ण मंदिर मेल ट्रेन इस लाइन से होकर एक बजकर 54 मिनट पर हिंडौन रेल स्टेशन पर पहुंची।रेलवे को ज्यादा नुकसान नहीं अधिकारियों ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण रेलवे को इस बार नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। गुर्जरों ने 30-35 पेडो क्लिप व फिश प्लेट ही उखाड़ी। ऐसे में कोई नुकसान नहीं हुआ है।32 ट्रेनों का संचालन था बंदस्टेशन मास्टर अशोक शर्मा ने बताया कि आंदोलन के कारण दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर हिंडौन स्टेशन पर ठहराव वाली अप एवं डाउन मार्ग की करीब 32 ट्रेनों का 11 दिनों तक संचालन बंद रहने से रेलवे को करीब 6 लाख के नुकसान का सामना करना पड़ा है। हिंडौन रेलवे स्टेशन पर दैनिक एवं साप्ताहिक सहित करीब 16 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है। पीलूपुरा ट्रैक जाम होने के कारण सवाईमाधोपुर से भरतपुर के बीच ट्रेनों का संचालन नहीं हो पाया।रोडवेज को ज्यादा नुकसान आंदोलन के समाप्त होने पर 11 दिन बाद रोडवेज बस स्टैंड पर अन्य दिनों की अपेक्षा यात्रियों की चहल-पहल ज्यादा दिखाई दी। आरक्षण आंदोलन के कारण एक नवंबर से हिंडौन-बयाना मार्ग पर तो पूरी तरह बसों का संचालन बंद रखा गया था। हिंडौन आगार के मुख्य प्रबंधक विष्णु कुमार ने बताया कि गुर्जर आंदोलन के कारण रोडवेज को करीब 30 लाख की आय के नुकसान का सामना करना पड़ा है।

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