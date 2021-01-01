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मशाल यात्रा:सैनिकों की शहादत के सम्मान में करौली पहुंची मशाल यात्रा

करौली4 घंटे पहले
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1971 भारत-पाक युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष की खुशी में भारतीय सेना द्वारा निकाली जा रही विजय मशाल यात्रा बुधवार को करौली जिला मुख्यालय पहुंची। जहां सेना के जवानों ने मशाल मुख्य अतिथि कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सुपुर्द की और उक्त युद्ध में दिवंगत सैनिकों को श्रद्धाजंली दी।2 ग्रेनेडियर के उप कमान अधिकारी मेजर कंवल प्रीत सिंह ने बताया कि 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत की खुशी में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी जीत की 50वीं वर्षगांठ के साथ बांग्लादेश निर्माण में अपनी शहादत देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों दिल्ली स्थित नेशनल बॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धाजंली देने के साथ सेना की चार टीमें गठित कर देश की चारों दिशाओं के लिए रवाना किया और यह यात्रा ऐतिहासिक जीत की खुशी को ताजा कर रही है। इस अवसर पर एनसीसी के कैडेट्सों ने देशी भक्ति गीत तेरी चुनर का रंग हिन्दुस्तानी प्रस्तुत किया।मेजर कंवल प्रीत और हवलदार कुलदीप सिंह बुगलिया ने बताया कि उन चार मशाल यात्राओं में से एक जयपुर होते हुए बुधवार को करौली के राजकीय पीजी कॉलेज पहुंची। उन्होंने बताया कि ये मशाल यात्रा 1971 के युद्ध के वीर चक्र और महावीर चक्र, परमवीर चक्र विजेताओं के गांवों में पहुंचेगी और इन पदक विजेता वीरों के गांवों और जहां अहम लड़ाई लड़ी गईं, उन जगहों की मिट्टी लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल लाई जाएगी। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद, एनसीसी ऑफीसर डा.बीएल बैरवा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ले.कर्नल जेएस पूनिया, 2 ग्रेनेडियर के उप कमान अधिकारी कंवल प्रीत सिंह, लेफ्टिनेंट कुमुद सेठी, 2 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार हरकेश गुर्जर, सूबेदार महिपाल, सूबेदार कपूर सिंह, नायब सूबेदार समय सिंह, जिले के कई पूर्व सैनिक, महाराज गुर्जर, एनसीसी कैडेट्स आदि उपस्थित थे।सर्किट हाउस से रवाना की मशाल यात्रामेजर कंवल प्रीत और हवलदार कुलदीप बुगालिया ने बताया कि मशाल यात्रा सेना की गाड़ी से करौली पहुंची। इसके बाद सर्किट हाउस से मेजर कंवल प्रीत सिंह ने मशाल यात्रा को फ्लेग दिखाकर मुख्य कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना किया। मशाल यात्रा सर्किट हाउस से सेना व एनसीसी के जवानों के साथ कदमताल करती हुई मुख्य कार्यक्रम स्थल पीजी कॉलेज पहुंची। जहां मशाल को मुख्य अतिथि कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सुपुर्द किया। जहां उक्त युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धाजंली दी। उन्होंने बताया कि यह मशाल करौली से जयपुर जाएगी।

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