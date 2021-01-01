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ट्रैक्टर रैली:किसानों के समर्थन में आज ट्रैक्टर रैली

करौली3 घंटे पहले
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राष्ट्रीय आदिवासी मीणा महासभा की बैठक रविवार को श्रीमहावीरजी के शांतीवीरनगर स्थित मीणा धर्मशाला प्रांगण में हुई। अध्यक्षता पटेल बद्री मीणा ने की। जिला प्रवक्ता राजेंद्र मीणा व मीडिया प्रभारी हेमराज जगरबाड ने बताया की बैठक में समाज सुधार के साथ साथ दिल्ली में चल रहे ,किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को सुबह 8 बजे गढी बॉधवा से 11 बजे करौली कलक्ट्रेट तक सर्वसमाज किसानों के साथ करौली जिला मुख्यालय तक हजारों की संख्या में ट्रेक्टर रैली निकालने का निर्णय लिया गया।

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