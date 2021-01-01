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छात्र-छात्राओं को बांटी ट्राई साइकिलें:दिव्यांग छात्र-छात्राओं को बांटी ट्राई साइकिलें

करौली5 घंटे पहले
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स्वतंत्रा सेनानी चिरंजीलाल शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा समावेशित शिक्षा के तहत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को परामर्श दात्री कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रेमलता शर्मा रही।कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्र छात्राओं को ट्राई साइकिल एवं व्हीलचेयर बांटी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम में विशेष शिक्षका रेखा देवी, व्याख्याता चंद्रेश गोयल, लेख राम मीणा, रामकेश प्रजापत, चंद्रेश जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी विशेष शिक्षा प्रभारी रेखा देवी ने दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश कुमार शर्मा ने सभी अभिभावकों का धन्यवाद दिया।

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