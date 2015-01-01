पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दो ट्रक आतिशबाजी सीज:हिंडौन के महूइब्राहिमपुर में व्यापारी के गोदाम से दो ट्रक आतिशबाजी सीज

करौली40 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों एवं आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदेश में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने के बावजूद हिंडौन क्षेत्र में गुपचुप तरीके से चल रहे आतिशबाजी बिक्री के कारोबार का गुरुवार को प्रशासन ने भंडाफोड़ कर दिया। महूइब्राहिमपुर के बाजार में एक गोदाम में करीब दो ट्रक आतिशबाजी के कार्टन मिलने पर पुलिस एवं प्रशासन की टीम के साथ पहुंचे तहसीलदार रामकरण मीना ने गोदाम को सीज कर दिया। साथ ही किसी भी तरह की हेरफेर नहीं करने का निर्देश देते हुए जब्त आतिशबाजी के सामान की सुपुर्दगी उसी व्यापारी को दी है।दो दुकानों को गोदाम बनाकर भरे हुए थे पटाखेगुरुवार को प्रशासन ने महूइब्राहिमपुर में दो दुकानों में भरे पटाखा सामान को जब्त कर गोदाम को सीज कर दिया। तहसीलदार रामकरण मीणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि महू के बाजार में आतिशबाजी की दुकानें खुली हैं। महू निवासी दुकानदार नरेंद्र कुमार की आतिशबाजी की दुकान पर छापे की कार्रवाई की। जहां गोदाम दो दुकानों में आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें