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सब्जियों के दाम आसमान पर:सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा गृहणियों की रसोई का बजट

करौलीएक घंटा पहले
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  • दो माह पहले 10 रुपए किलो में बिक रहे प्याज के दाम पहुंचे पांच गुणा

हिंडौन सिटी कोरोना संक्रमण के दौर में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। दो माह पहले तक जो सब्जियां 10 से 15 रुपए किलो थीं, आज उनके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। 10 रुपए किलो बिकने वाले प्याज के दाम आज 40 से 50 रुपए किलो पहुंच गए हैं। इसी तरह 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर भाव भी 40 रुपए किलो तक है।यही नहीं अन्य सब्जियों के दाम भी दो से तीन गुना पहुंच चुके हैं। सब्जियों के दामों ने भी गृहणियों की रसोई का बजट बिगाड़ा हुआ है।उल्लेखनीय है कि नासिक से आ रहे प्याज के उतरने व स्थानीय स्तर पर आवक घटने से सामान्य तौर पर 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला आलू का भाव 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसी प्रकार दो माह पहले तक 10 रुपए किलो बिक रहे प्याज का भाव सेब के बराबर 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बीते एक सप्ताह में हरी सब्जियों के भाव लगभग दोगुने हो गए है। रही सही कसर दालों ने पूरी कर दी है। हरा धनिया भी 100 रुपए किलो से ऊपर बिकने से खुशबू गायब हो गई है। खुदरा व्यापार में लगे रामेश्वर सैनी ने बताया कि मांग बढऩे व आवक में आई कमी के चलते आलू व प्याज के भावों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब झालावाड़ व कोटा से नई प्याज की आवक शुरु होने से भावों में कमी आने की उम्मीद है। सब्जी विक्रेता रामेश्वर सैनी, पप्पू माली, सुजान सिंह, हरीश पंजाबी आदि ने बताया कि हरी मिर्च, गोभी,नींबू व अन्य हरी सब्जियों के भाव में उछाल आया है। सब्जियों की फसल नष्ट होने से भी समस्या बढ़ी है। फिलहाल जयपुर व आसपास के क्षेत्रों से सब्जियों की आवक हो रही है। सब्जी विक्रेताओं ने भी अगले दिनों में हरी सब्जियों के दामों में कमी आने की संभावना जताई है। विक्रेताओं ने बताया कि एक माह पहले ग्वार की फली 10 रुपए किलो थी, अब 25 रुपए किलो तक है। नींबू जहां 25 रुपए किलो था, अब 40 से 45 रुपए किलो है।कौनसी सब्जी के कितने बढ़े दामसब्जी पहले अबटमाटर 15 40 से 50आलू 20 30 से 40नींबू 25 40 से 45प्याज 10 40 से 50 (भाव प्रतिकिलो में)

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