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दैनिक भास्कर की पहल:करवा चौथ प्रतियोगिता के आज आएंगे वीडियो,सिद्धि विनायक व दैनिक भास्कर की पहल

करौली3 घंटे पहले
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महिलाओं की प्रतिभा को आगे लाने के लिए करौली में आयोजित ऑनलाइन करवा चौथ प्रतियोगिता के वीडियो प्रतियोगी महिलाएं शुक्रवार सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भेज सकेंगी। कार्यक्रम संयोजक निशि शर्मा ने बताया कि इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण वीडियो नहीं भेज सकी थी, इंटरनेट सेवा शुरू होने पर अब प्रतियोगी महिलाएं शुक्रवार को वाट्स ऐप नम्बर 8209455377 पर वीडियो भेज सकेंगी।गौरतलब है कि गुलाब बाग स्थित सिद्धि विनायक होटल व दैनिक भास्कर के तत्वावधान में ‘मिसेज करवा चौथ’ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।कार्यक्रम सह संयोजक अंजलि ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को मिसेज करवा-2020-21 का खिताब दिया जाएगा। इसके अलावा द्वितीय व तृतीय को उपविजेता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। कई सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे।

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