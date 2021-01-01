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दौड़ प्रतियोगिता:महावीरजी में हुई दौड़ प्रतियोगिता में वीकेश, चन्द्रभान व नरेन्द्र अव्वल

करौली3 घंटे पहले
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श्रीमहावीरजी में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता राजकीय विद्यालय मे हुई। जिसमें दौसा सवाईमाधोपुर भरतपुर करौली धौलपुर जिले के प्रतिभागियों ने भाग लिया। दौड़ में 100 मी. 400 मी. 1600 मी तीनो कैटेगरी मे दौड़ हुई। तीनों कैटेगरी मे प्रथम द्वितीय तृतीय और रनरअप को ईनाम दिया गया।1600 मीटर दौड़ मे वीकेश महू प्रथम , वीकेश चंदवाड द्वितीय व विष्णु चादनगांव तृतीय स्थान पर रहे। तेजप्रताप, अवधेश, वीरेंद्र, नरेश, अजय योगी टाॅप रहे। 400 मीटर दौड़ में चंद्रभान प्रथम सुरेश द्वितीय व यश तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ मे नरेंद्रसिंह गढी प्रथम , कृष्णपाल बैनीवाल द्वितीय व दीपक कांदरौली तृतीय स्थान व आरीफ खेड़ा सुधीर नौरंगाबाद देवा जाट जसवंत नौरंगाबाद टाँप रनरअप रहे।

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