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प्रदर्शन:मोबाइल टावर लगाने का विरोध, वार्डवासियों ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन

करौली40 मिनट पहले
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हिंडौन सिटी शहर के मंडावरा रोड स्थित वार्ड नंबर 12 के आबादी क्षेत्र में लग रहे एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर का वार्डवासी विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को वार्ड के काफी लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। बाद में एसडीएम को ज्ञापन देकर मोबाइल टावर नहीं लगवाए जाने की मांग की।प्रदर्शन में शामिल निर्मल कुमार सिंह, नगेन्द्र, शुभम जैन, घनश्याम, शिवजीत, अमित, रिंकू जैन, राजेश, मनेाज व सुमेर आदि ने बताया कि एक निजी कंपनी एयरटेल की ओर से एक आवासीय मकान पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। लोगों ने ज्ञापन में लिखा है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं बच्चों के मानसिक विकास पर और महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा।लगने वाला यह टावर आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। वही बुजुर्गों के स्वास्थ्य को भी रेडिएशन प्रभावित करेंगे। चेतावनी दी गई है कि मोबाइल टॉवर लगने का कार्य बंद नहीं कराया गया तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

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