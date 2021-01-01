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क्रिकेट प्रतियोगिता:क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता टीम को 21 हजार रुपए व शील्ड देकर किया सम्मानित

करौली3 घंटे पहले
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गाजीपुर रोड पर स्थित ख़िरखिड़ी मोड़ के पास खेल मैदान में रविवार को सात दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गांव भैंसा व मेहंदीपुर बालाजी के बीच खेला गया। जिसमें गांव भैंसा ने मैच 5 विकेट से जीत कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता व उपविजेता टीम को सरपंच मनिंदर सिंह व पंच - पटेलों ने पुरस्कार राशि व ट्राॅफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मेहंदीपुर बालाजी व गांव भैंसा के बीच शुरू हुआ। जिसमें मेहंदीपुर बालाजी की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 15 ओवरों में 90 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गांव भैंसा की टीम ने 5 विकेट खोकर अपना लक्ष्य हासिल कर ट्राॅफी अपने नाम की। इसके बाद रंगारंग कार्यक्रमों के बीच विजेता व उपविजेता टीम को जनप्रतिनिधियों व पंच - पटेलों ने पुरस्कृत किया। विजेता टीम को 21 हजार व उप विजेता को 11 हजार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

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