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पेयजल सकंट:पेयजल की समस्या से जूझ रहे महिला-पुरुषों का गुस्सा फूटा

करौली11 मिनट पहले
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  • जाटव बस्ती वार्ड 56 की कॉलोनियों में पानी की समस्या से परेशानी

हिंडौन सिटी पेयजल की समस्या से जूझ रहे जाटव बस्ती क्षेत्र की कई कॉलोनियों के लोगों का गुरुवार को गुस्सा फूट पड़ा। काफी महिला-पुरुष एकत्र होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया।प्रदर्शन में शामिल जाटव बस्ती निवासी राजेन्द्र, ममता, हरिओम गोगरिया, हेमंत, देवेंद्र कुमार, अनिता, बबीता, सुषमा, सपना, शारदाख, गुड्डी, रेखा, तारावती, उत्तम भाई, प्रीतम रानी,नर्मदा,जमुनालाल, शिव सिंह, किरोड़ी लाल आदि ने बताया कि जाटव बस्ती क्षेत्र के वार्ड 56 की हाजी कॉलोनी, भीमराव कॉलोनी, कोलीपाडा, हरिजन बस्ती आदि दर्जनों कॉलोनियों में गत कई माह से पेयजल संकट बना हुआ है। आरोप लगाया कि इन कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति के लिए की जाने वाली सप्लाई बहुत कम समय के लिए होती है। जिस में भी नलों में पानी नाम मात्र का पहुंच पाता है।तब तक सप्लाई बंद कर दी जाती है उन्होंने सप्लाई नियमित भी नहीं होने का आरोप लगाया है। कॉलोनियों के सैकड़ों लोग पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या से कई बार जलदाय विभाग व प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है।शीघ्र समाधान होगाजलदाय विभाग के एईएन सुगरसिह ने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 56 मे पानी की समस्या की जानकारी मिली हैं। शीघ्र ही समाधान करवा दिया जाएगा।एईएन को बताई पानी की समस्या मलारना डूंगर| इंदिरा कॉलोनी की महिलाओं ने गुरुवार को सहायक अभियंता को समस्या से अवगत करा समाधान की मांग की। पूर्व में उपसरपंच केसन्ती बैरवा सहित ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समाधान की मांग की थी।

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