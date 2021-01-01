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खातेदारी अधिकार देने की मांग:गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के लिए सक्रियता से कार्य करें : कलेक्टर

करौली5 घंटे पहले
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कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने राजस्व अधिकारियों निर्देश दिए कि वह गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के लिए प्राथमिकता के साथ सक्रिय रहते हुए कार्य करें। इसके साथ ही रास्ते विवाद, सिंचाई कर, एलआर एक्ट वसूली, रोडा एक्ट, महालेखाकार एवं लेखाकार के ऑडिट पेरों सहित शत-प्रतिशत राजस्व वसूली पर भी ध्यान दें। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों को खेल मैदानों, चारागाह भूमि आदि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने, भूमि हस्तान्तरण के विचाराधीन प्रकरण व भूमि अवाप्ति के मामलों का निस्तारण वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनका शीघ्रता निस्तारण करने की बात कही। कलेक्टर ने रोडा एक्ट के तहत राजस्व वसूली के लिए बैंकर्स को भिजवाकर वसूली की कार्रवाई करने के लिए बैठक आयोजित करने व लीड बैंक अधिकारी को उपखंड अधिकारी से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये। बैठक में अति. जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीना, अति. पुलिस अधिक्षक प्रकाश चंद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दिनेश मीना, तहसीलदार, लीड बैंक अधिकारी अमर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण व राजस्व से जुडे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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