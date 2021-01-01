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पैंथर के हमले से जरख मौत:जरख का मिला शव, कराया पोस्टमार्टम

करौली5 घंटे पहले
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  • पैंथर के हमले से मौत की बताई आशंका

जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर अंजनी माता मंदिर के पहाड़ी क्षेत्र में बुधवार सुबह एक जरख मृत मिला है। हालांकि जरख की मौत के कारणों की स्पष्ट रूप से पुष्टि तो नहीं हो पाई है लेकिन लोगों का कहना है कि पैंथर के हमले में जरख की जान गई है। रेंजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि अंजनी माता इलाके के आसपास के लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में जरख मृत अवस्था में नजर आया। लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम क्षेत्र में एक पेंथर का भी मूवमेंट हो रहा था। आशंका जताई जा रही है कि संभवत दोनों जानवरों के बीच संघर्ष में जरख की जान गई है। टीम मौके पर पहुंच गई और शव का पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया है। मौत के कारणों का पता दो दिन बाद आने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही लग सकता है शव के आसपास पैंथर केपगमार्क मिले हैं।

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