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पानी कमांड एरिया में छोड़ने की मांग:कृषि बिल वापस करने व पांचना का पानी कमांड एरिया में छोड़ने की मांग

कस्बा शहर4 घंटे पहले
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किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने व पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए छोड़ने की किसान यूनियन संघ के संगठन महामंत्री राजेश आदिवासी के नेतृत्व मे एसडीएम नादौती को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने मांग की है। मांगें नहीं मानने पर किसान यूनियन देशव्यापी आंदोलन पर उतरेगी। किसान यूनियन संघ के नेतृत्व में ज्ञापन के माध्यम से बताया कि किसानों के तीनों बिल विधेयक को वापस लिया जाए व समर्थन मूल्य पर पूरी फसल खरीद की गांरटी कानून बनाए जाए।

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