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निधि समर्पण समिति की बैठक:श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण समिति की बैठक

कस्बा शहर7 घंटे पहले
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श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण समिति की बैठक सम्पन्न हुई । संगोष्ठी की अध्यक्षता धर्मसिंह गोठिया ने की। गोठिया ने मंदिर निर्माण के इस पुनीत यज्ञ मे यथा शक्ति योगदान कर पुन्य के भागीदार बनने का आह्वान किया। कूंजेला मे आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के जिला उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह मीना ने उपस्थित प्रबुद्धजनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम जन-जन की आस्था का केन्द्र है। जिला उपाध्यक्ष महेन्द्रसिंह मीणा ने बैठक मे कहा कि 36 वर्षों में राममंदिर आन्दोलन में सम्पूर्ण समाज ने लिंग, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय क्षेत्र आदि भेदों से ऊपर उठकर एकात्मभाव से श्री राम मंदिर के लिए अप्रितम त्याग और बलिदान किया। बैठक का संचालन दामोदर शर्मा ने किया । बैठक में बृजमोहन योगी ,विजेन्द्र मीना ,लखन मीना ,दयाराम मीना,ज्ञान सिंह मीना,टीकम सिंह जांगिड़ ,फूल सिंह योगी,शिवराम मीना आदि उपस्थित रहे ।

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