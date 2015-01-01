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दीपोत्सव कार्यक्रम:खंडार में प्रजापति समाज का 1101 दीपकों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम आज

खंडार3 घंटे पहले
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प्रजापति समाज तहसील खंडार द्वारा 1101 दीपक प्रज्वलित कर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को मनाया जाएगा। प्रजापति समाज अध्यक्ष रामकिशोर प्रजापति ने बताया कि चीनी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाए एवं स्वाभिमान की ओर हमारा देश अग्रसित हो ऐसा प्रयास रहे। इस हेतु तहसील स्तर पर शुक्रवार को भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। सभी समाज बंधुओं से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में तहसील परिसर में पधार कर दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनावे।

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