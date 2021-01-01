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जनसुनवाई:खंडार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आज

खंडार2 घंटे पहले
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पंचायत समिति सभागार खंडार में गुरुवार सुबह 11 बजे खंडार उपजिला कलेक्टर मनोज कुमार वर्मा की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन होगा। उपखंड अधिकारी ने बताया कि आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान एवं निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जावेगी। जिसमें समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण अपने अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं व प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहेंगे।

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