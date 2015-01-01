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रोका टोल प्लाजा का निर्माण कार्य:ग्रामीणों ने रोका टोल प्लाजा का निर्माण कार्य

खंडार3 घंटे पहले
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  • जमीन का मुआवजा राशि नहीं देने का आरोप

क्षेत्र में निर्माणाधीन टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे (एनएच 552 विस्तार) पर दौलतपुरा गांव के पास बन रहे टोल प्लाजा के निर्माण कार्य काे गुरूवार को ग्रामीणों ने रुकवा दिया। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हुआ। एक ओर ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें पूरी मुआवजा राशि दिए बिना ही उनकी खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर टोल प्लाजा का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार के कर्मचारियों का कहना था कि पूरी मुआवजा राशि लेने के बाद भी ग्रामीणों द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी ओर सूचना पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा समझाइश से मामले को शांत करने का प्रयास किया गया। गतिरोध बढ़ने पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर मौके पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने की मांग की गई। समाचार लिखे जाने तक मौके पर कार्य बंद था तथा गतिरोध जारी था। वहीं राजस्व विभाग व ठेकेदार के कर्मचारी मौके पर पुलिस जाप्ता व उच्चाधिकारियों के पहुंचने की बाट जोहते नजर आए। नेशनल हाइवे की कार्यकारी एजेंसी के मैनेजर नवनीत पांडे ने बताया कि हम नेशनल हाइवे पर दौलतपुरा गांव के पास टोल प्लाजा का निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान करीब 40 ग्रामीण, जिनमें महिलाएं एवं पुरूष शामिल थे अचानक से मौके पर पहुंचे तथा हंगामा करने लग गए। वेद प्रकाश एईएन एनएचएआई का कहना है कि सभी ग्रामीणों को मुआवजा दे दिया गया है लेकिन वह टोल प्लाजा का कार्य नहीं करने दे रहे है। टोल प्लाजा के लिए हमें करीब डेड हेक्टेयर भूमि चाहिए। सड़क सेंटर से दोनों तरफ 22.5-22.5 मीटर चौड़ाई में टोल प्लाजा बनेगा। वहीं इसकी लंबाई 70 मीटर रहेगी। मेरा प्रमोशन हो गया है ऐसे में अब एक्सईएन ही मौके पर जाएगें। देवी सिंह तहसीलदार खंडार का कहना है कि एनएचएआई के एक्सईएन द्वारा मुझे अवगत कराया गया था जिसपर पटवारी, गिरदावर व थानाधिकारी को मौके पर पहुंचकर कब्जा संभलाने के लिए आदेशित किया था।

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