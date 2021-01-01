पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्देश:जलदाय विभाग के शिविर में 16 नल कनेक्शनों की फाइलों का निस्तारण

खिरनी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नियमनुसार राशि जमा कराने के निर्देश

कस्बे के राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर शनिवार को जलदाय विभाग के द्वारा एक दिवसीय शिविर आयोजित करके अवैध नल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के घर घर जाकर के उनका कनेक्शन काटने से पूर्व उन्हें चालू रखने के लिये शिविर में नियमानुसार राशि जमा कराने के लिये निर्देश दिये। तथा इस दौरान अवैध नल कनेक्शन वाले लोगों द्वारा 16 नल कनेक्शनों की राशि शिविर में जमा करके कनेक्शनों को नियमित करवाया गया।विभाग के कर्मचारियों द्वारा सभी मोहल्लों में अवैध नल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें जागरूक करने के बाद भी केवल 16 कनेक्शन की ही राशि जमा हो पाई।जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता विजय कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता केदार लाल मीणा ने बताया कि अवैध नल कनेक्शन वाले उपभोक्ता यदि 15 दिन में राशि जमा करावें तथा अपना आधार कार्ड विभाग को उपलब्ध करवायें जिससे कि आईएमआईएस वेब साईट पर इन्द्राज किया जा सके ऐसा नहीं करवाने पर तथा कनेक्शन काटा जायेगा। जिसके लिये विभाग द्वारा अभियान चलाया जायेगा। तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जायेगी। इस दौरान जलदाय विभाग के नन्दराम रैगर,आदेश जन जाग्रति सेवा समिति के सांवरिया गुर्जर,तोमान राज आदि कर्मचारी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser