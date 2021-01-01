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बैठक:रावणा राजपूत समाज की बैठक आज चौथ का बरवाड़ा में

खिरनी5 घंटे पहले
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अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के तत्वावधान में रावणा राजपूत समाज की बैठक सोमवार को चौथ का बरवाड़ा में समाज की धर्मशाला में कोरोना एडवाइजरी की पालना में आयोजित की जाएगी। अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह कीतावत ने बताया कि बैठक में पिछले साल हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान खर्च हुई राशि का लेखा-जोखा पेश किया जाएगा। जिसमें सवाई माधोपुर जिले के समस्त तहसील अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे साथ ही धर्मशाला के अध्यक्ष नाथू सिंह, युवा जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह, हनुमान सिंह,दुर्गा सिंह,शंकर सिंह, अमर सिंह,सतपाल सिंह,मोहन सिंह, धन सिंह, जयेंद्र सिंह, हनुमान सिंह, कान सिंह, आदि मौजूद रहेंगे।

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