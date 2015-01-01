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प्रवेश सहायता शिविर:एबीवीपी ने कॉलेज में लगाया प्रवेश सहायता शिविर

लालसोट5 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय के राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की ओर से महाविद्यालय परिसर में नव प्रवेशित छात्र- छात्राओं की समस्याओं के निवारण के लिए विद्यार्थी सहायता शिविर आयोजित किया गया। छात्रसंघ पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सैनी आजाद ने बताया कि नव आगंतुक छात्र - छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी होती है । इसके निवारण के लिए एबीवीपी प्रतिवर्ष सहायता शिविर आयोजित करती है । ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्र-छात्राओं को समुचित जानकारी नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है । शिविर में विद्यार्थियों को आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराया गया है । इस मौके पर नगर कार्यालय मंत्री महेश शर्मा, नगर महाविद्यालय प्रमुख दिनेश योगी, छात्र नेता सुगन लाल मीणा, रोशन मीणा निर्झरना सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

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