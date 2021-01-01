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जैविक खेती जागरूकता कार्यशाला:ब्लॉक स्तरीय जैविक खेती जागरूकता कार्यशाला

लालसोट5 घंटे पहले
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लालसोट राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद तथा एचजीवीएस एवं कट्स के संयुक्त तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय जैविक खेती जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें ब्लॉक क्षेत्र के किसानों ने उत्साह के साथ भाग लिया।राजकीय कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एसएस यादव ने महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जैविक खेती आज की महती आवश्यकता है । इससे किसान वर्ग की स्थिति में सुधार के साथ उपभोक्ताओं का भी सुधार संभव है। लिहाजा जैविक खेती किसान और उपभोक्ता के बीच विश्वास की कड़ी है। इसमें किसान वर्ग को जैविक खेती करने के लिए पंचगव्य का इस्तेमाल अधिकाधिक करना चाहिए। जिससे फसलों में बीमारियों के रोकथाम के साथ पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है ।

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