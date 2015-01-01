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स्काउट जागरूकता रथ:गाइडों ने एफआईआर दर्ज कराने की ली जानकारी

लालसोट3 घंटे पहले
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राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधि में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए स्काउट जागरूकता रथ निकालकर सलेमपुरा ढोलावास राहुवास डूंगरपुर सहित अनेक गांव में जनजागृति पैदा करने का काम किया। इस अवसर पर रथ को सीबीईओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना एसीबीईओ नीरज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संघ की गाइडों ने पुलिस थाने पहुंचकर एफ आई आर दर्ज करवाने तथा उसके बारे में कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी ली।

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