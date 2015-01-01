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निर्देश:राशन कार्डों को आधार कार्ड से सीडिंग करने के निर्देश

लालसोट2 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति के सभागार में उचित मूल्य के दुकानदारों की बैठक प्रवर्तन अधिकारी प्रह्लाद मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर बैठक में प्रवर्तन अधिकारी ने दुकानदारों को आधार कार्ड सीडिंग से वंचित रहे राशन कार्डों को 25 नवंबर तक आधार कार्ड से सीडिंग करने के निर्देश दिए।

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