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कार्यकारिणी विस्तार:अंगिरा समाज विकास सेवा संस्थान के कैलाश अध्यक्ष, नरेंद्र बने मंत्री

लालसोट5 घंटे पहले
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अंगिरा समाज विकास सेवा संस्थान की बैठक विश्वकर्मा मंदिर पर आयोजित की गई। इस अवसर पर बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक कमलेश कुमार जांगिड़ चुनाव अधिकारी बनवारी लाल जांगिड़ ने बताया कि अध्यक्ष पद पर कैलाश जांगिड़ शर्मा उपाध्यक्ष पूर्व सरपंच नरेंद्र जांगिड़ कोषाध्यक्ष बाबूलाल जांगिड़ खटवा मंत्री एडवोकेट नरेंद्र कुमार जांगिड़ को निर्विरोध निर्वाचित किया गया तथा नव निर्वाचित पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राजेंद्र जांगिड़ विजय कुमार अलूदिया ने आय-व्यय का लेखा-जोखा पेश किया।

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