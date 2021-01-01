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दुष्कर्मी गिरफ्तार:मंडावरी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार

लालसोट2 घंटे पहले
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मंडावरी पुलिस ने तीन माह से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे मुलजिम रामराज सैनी को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने बताया कि 23 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराया कि दो साल पहले प्रकाश मीणा निवासी पक्का दौरा टोडा ठेकला प्याज लगवाने की कहकर अपने घर पर ले गया फिर मकान के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने को बदनाम करने की धमकी दी । उसके साथ अनेक बार दुष्कर्म किया और करवाया । पीड़िता ने बताया कि प्रकाश मीणा उसे करीब 1 वर्ष पूर्व मोटरसाइकिल पर बिठाकर लालसोट ले गया तथा खाली स्थान पर उसके हस्ताक्षर करवा कर अपने पास रख लिए । किसी को बताने पर मारने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करता रहा जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया था ।थाना अधिकारी भरत लाल मीणा की अगुवाई में टीम का गठन कर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर व साइबर सेल की मदद से पुलिस टीम ने दबिश देकर रामराज सैनी उम्र 37 वर्ष नदी वाली ढाणी तन टोडाठेकला को गिरफ्तार कर लिया है।

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