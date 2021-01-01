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बैठक:ब्राह्मण समाज की बैठक में लिए कई निर्णय

लालसोट5 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय पर गौड़ सनाढ्य ब्राह्मण सभा की देहात में नगर की संयुक्त बैठक जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल पंडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ब्राह्मण समाज द्वारा वर्तमान में कोई विवाह सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा रहा है। और अगर अभी भी विवाह के नाम से कोई चंदा या सहयोग राशि ली जाती है तो समाज इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए चंदा लेने वाले व चंदा देने वाले दोनों व्यक्ति से जिम्मेदार रहेंगे।वही दूसरे ब्राह्मण धर्मशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्व सम्मति से प्रस्ताव लिया गया। पूर्व कार्यकारिणी द्वारा आज तक कोई हिसाब पेश नहीं किया जिसको लेकर सहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया एवं उचित कार्यवाही का निर्णय लिया गया । समाज में विभिन्न घटक बंदी को दूर करने के लिए केवल एक ही संगठन बनाने का निर्णय लिए गए। ओम प्रकाश सुरतपुरा महेश चांदपुर अशोक उपाध्याय कैलाश हनुमान प्रसाद बाबूलाल पंडा प्रहलाद लाठी वाला ओमप्रकाश झालानी चिरंजीलाल तिवारी बनवारीलाल कोकरिया नरेंद्र पंडा राजेंद्र मंडावरी सुरेश खटवा पप्पू लाल जोशी राधा मोहन मिश्रा सुरेश सेडूलाई अजय हटीका आदि मौजूद थे।

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