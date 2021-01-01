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वेबीनार:राष्ट्रीय वेबीनार कार्यक्रम का आयोजन

लालसोट2 घंटे पहले
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उपखंड मुख्यालय पर राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबीनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के प्रोफेसर सुनील महावर ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में वैश्विक परिदृश्य के रूप में कोरोना महामारी के संक्रमण को आकृतियों के माध्यम से बताया गया ।गरीबों को मजदूरों की स्थिति इस दौरान सबसे ज्यादा चिंताजनक रही। कोरोना काल में देश की गिरती आर्थिक स्थिति के बारे में भी आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी। लॉकडाउन के दौरान कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार द्वारा सुनिश्चित अवसर दिए जाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए ।

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