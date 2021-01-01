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पेड़ से गिराने से मौत:छंगाई कर रहा वृद्ध पेड़ से गिरा, मौत

लालसोट2 घंटे पहले
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रामगढ़ पचवारा थाना अंतर्गत क्षेत्र सूरजपुरा गांव में बकरियों के लिए पेड़ को छाग रहा 69 वर्षीय हीरा लाल मीणा की पेड़ से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई ।रामगढ़ पचवारा थाना अधिकारी सुभाष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को हीरा लाल मीणा उम्र 69 वर्ष बकरियों को चारा चराने के लिए पेड़ पर चढ़कर छनगाई का काम कर रहा था । इसी दरमियान वह गिर गया जिसके कारण गंभीर चोट आई। परिवार जन गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए सीधे दोसा ले गए जहां पर मंगलवार की रात को पीड़ित हीरालाल ने दम तोड़ दिया। जिसका पोस्टमार्टम करा कर परिवार जनों को बुधवार को शव सुपुर्द किया गया तथा मामला मर्ग में दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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