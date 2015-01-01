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विधिक जागरूकता शिविर:ऑन लाइन विधिक जागरूकता शिविर

लालसोट5 घंटे पहले
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तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में ऑनलाइन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिवक्ता कृष्णगोपाल गौतम ने नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना, 2016 की जानकारी दी और कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपने आप में एक सामाजिक वर्ग है। ये अनुभव और ज्ञान के कोष है, फिर भी अनेक मामलों में इनकी उपेक्षा की जाती है।उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कोई सजातीय समूह नहीं है, इनके अंतर वरिष्ठ नागरिकों के बीच आयु के अंतराल, शारीरिक एवं मानसिक सतर्कता, कार्य करने की क्षमता और ऐसी ही बातों पर आधारित है। इसके अलावा गौतम ने नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना, 2015 बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 की भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कोविड-19 के बारे में कहा कि इस महामारी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन प्रत्येक नागरिक द्वारा किया जाए।

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