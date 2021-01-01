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निवारण शिविर आयोजित:खेड़ला में पशु बांझ निवारण शिविर आयोजित

महवा4 घंटे पहले
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राजकीय पशु चिकित्सालय खेडला द्वारा ग्राम बड़ागांव में पशु बाझ निवारण शिविर आयोजित किया गया जिसमें 200 भेड़ों को कृमिनाशक दवाई पिलाई गई व 4 पशुओं का बाझ निवारण उपचार किया गया। साथ ही 4 जानवरों का गर्भ परीक्षण तथा 2 स्वान का सामान्य उपचार किया गया। शिविर में असटीओ नन्दराम मीणा, नरोत्तम कुमार जोशी एव दीप चंद स्वीपर ने सेवाए दी।

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