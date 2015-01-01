पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सम्मान समारोह:महुखेड़ा में नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित

महवा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

विधानसभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत महुखेड़ा में शुक्रवार को नवनिर्वाचित सरपंच पुष्पेन्द्र शर्मा की ओर से क्षेत्र के सभी नवनिर्वाचित सरपंचो का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान राजेन्द्र मीना रहे।

जहा महुखेड़ा सरपंच शर्मा ने पूर्व प्रधान राजेन्द्र मीना का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर करीब एक दर्जन नवनिर्वाचित सरपंचो का स्वागत व सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा ने कहा सरपंच गांव की रीढ़ की हड्डी होती है सभी नवनिर्वाचित सरपंच बिना किसी भेदभाव के विकास का काम करे। अपनी ग्राम पंचायत में सभी समाज के लोगो को साथ लेकर भाई चारा कायम रखे।पूर्व प्रधान ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव ने मजबूत टिकाऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जायेगा। आने वाले समय मे पंचायत समिति महवा व बेजुपडा में भाजपा का प्रधान बैठेगा। इस अवसर पर अनेक सरपंच, पूर्व सरपंच व गांव के पंच पटैल मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें